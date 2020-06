RICOMINCIO DA T(R)E

C'è grande voglia di ricominciare a calcare i prestigiosi palcoscenici della Serie A, in casa Fiorentina. Marco Benassi, intervistato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, non ha avuto bisogno di tergiversare in merito alle ambizioni europee che la squadra viola nutre: "Ci manca poco. Dobbiamo trovare più continuità ed esperienza, ma visto il mercato di gennaio l’anno prossimo potremo competere realmente". Una volta che avrà luogo la ripartenza, l'ex Torino non dovrebbe nemmeno incontrare grandi problemi di minutaggio, almeno a logica, dato che da quando Beppe Iachini ha messo piede a Firenze il classe '94 è passato dal giocare il 58% delle partite all'82%.

L'attuale allenatore gigliato ha dimostrato di voler riporre in lui quella fiducia che con Vincenzo Montella era un po' venuta meno, non per nulla Benassi gli ha riservato parole al miele: "È un grandissimo lavoratore che cura tutti i dettagli, sia in allenamento che in partita, e ci tiene sempre sulla corda spronandoci a dare il massimo". Con il tecnico marchigiano il feeling è scoppiato immediatamente, tant'è che la prima sfida preparata da Iachini (Bologna, ndr) è coincisa con la prima rete siglata dal centrocampista nel campionato 2019-20.

Proprio dei suoi gol la Fiorentina necessita ora più che mai, considerando che la scorsa stagione furono addirittura 9 conditi da 1 assist, mentre quest'anno si fermano a... 3. È vero che anche se scendesse in campo dodici volte su dodici da qui ad agosto Benassi non riuscirebbe comunque ad eguagliare le presenze totali centrate nelle ultime due annate (36 e 37, ndr), ma potrebbe guadagnarsi un'altrettanto preziosa riconferma in vista di una stagione che - stando alle dichiarazioni della società - si preannuncia molto interessante.