RIBERY, Ieri sera in centro sulla Ferrari di Thereau

Dopo la bella partita di ieri pomeriggio, e il pareggio di una Fiorentina che meritava qualcosa di più dello 0-0 contro la Juventus, per Franck Ribery, con ogni probabilità il miglior viola il campo, è stato tempo di svagarsi e staccare per qualche ora. Il fenomeno francese, infatti, ieri sera è stato avvistato in pieno centro città, in compagnia del connazionale, e coetaneo (i due sono divisi addirittura da pochi giorni), Cyril Thereau, e della sua Ferrari. Con loro anche il capitano German Pezzella. Come da lui stesso spesso dichiarato, Ribery si sta godendo a pieno - calcisticamente, e non solo - una città della quale sembra essersi già innamorato.