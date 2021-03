RIALTI, Smontato il dehor del Marisa con il suo volto

È stato tolto il dehor del Bar Marisa che da aprile scorso ospitava il volto stilizzato del collega Alessandro Rialti, scomparso improvvisamente all’età di 69 anni lo scorso anno e che era solito, tutte le mattina, sostare in quel posto per leggere i giornali e prendere il caffè: un luogo simbolo che era diventato il “posto” per eccellenza della storica firma del Corriere dello Sport.

A causa delle norme anti-Covid che regolano l’afflusso delle persone all’interno del locale, i proprietari hanno dovuto smontare la struttura esterna e, di conseguenza, spostare anche l’immagine di “Ciccio”, che adesso è conservata in un luogo interno del bar in attesa di trovare un’altra sistemazione (o che, in alternativa, il dehor possa presto essere riposizonato all'esterno della struttura). Ecco le foto del "prima" e "dopo":