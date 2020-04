REPICE A FV, Bati tirava e i portieri si scansavano

Il giornalista italiano Francesco Repice ha parlato in diretta Instagram con FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "Ricordo un episodio di Batistuta particolare. Nel 2010 ci fu quella partita per Borgonovo e io incontrai Batistuta nel garage del Franchi. Da tifoso della Roma si può capire cosa era Bati per noi, ma anche per i tifosi Fiorentina. Lui rompeva la porta, i portiere si levavano. Mi disse 'non mi piace guardare il calcio in tv' e io ci rimasi. E' un personaggio unico. A me non è mai piaciuto Momo Salah. E' un campione ma è un tipo di calciatore che a me non piace perché non rompe la porta".