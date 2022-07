RENNES SU IGOR, LA FIORENTINA RIFIUTA LA PRIMA OFFERTA

Punto cardine della Fiorentina in questo inizio di preparazione, protagonista sia in campo nelle due amichevoli dei viola che fuori, essendo tra i più acclamati in val di Fassa, Igor sembra poter diventare la colonna della futura difesa di Vincenzo Italiano. Il brasiliano si è però messo in mostra nell'ottima stagione passata ed ha quindi attirato gli occhi di alcuni club, sia in Italia che nel resto d'Europa. Dopo le voci su un possibile interessamento di Juventus e Napoli, è arrivata la prima offerta ufficiale al club di Commisso: il Rennes ha messo sul piatto 15 milioni (con un'aggiunta di 3 milioni legati ad eventuali bonus).

Offerta che la Fiorentina sembrerebbe intenzionata a respingere: il calciatore classe '98 è come detto considerato pedina fondamentale per le fortune viola e, anche per quanto visto a Moena, pare tra i più concentrati. Per Igor, come per tanti nello spogliatoio, c'è all'orizzonte il debutto in Europa, un obiettivo che dovrebbe spingere Pradè & Co. e lo stesso entourage del calciatore a declinare la prima offerta del Rennes.

Non è escluso però che il club francese, alla disperata caccia di un difensore centrale dopo che sembra sfumato l'obiettivo Kim Min-Jae (promesso sposo del Napoli), possa alzare il tiro nei prossimi giorni. Ad oggi però, con la grana che riguarda il futuro Nikola Milenkovic e le poche garanzie date nella scorsa stagione da Lucas Martinez Quarta e Matjia Nastasic, Igor rimane una delle poche certezze della retroguardia viola.