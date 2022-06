REBUS PORTIERE, LA FIORENTINA A CACCIA DI PRESTITI: CRAGNO IN POLE

La Fiorentina è sempre alla ricerca di un portiere, un estremo difensore che le possa far fare uno step ulteriore di crescita per poter competere ad alti livelli in Serie A, ma anche in Conference League. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la dirigenza gigliata non vorrebbe però spendere una cifra sostanziosa in questo ruolo, destinando magari investimenti più importanti per altre operazioni. Nelle ultime ore è tornato d’attualità il nome di Alessio Cragno, in uscita da Cagliari dopo la retrocessione in Serie B del club di Giulini. Il trasferimento del classe ‘94 in Toscana potrebbe avvenire anche in prestito con diritto di riscatto, cosa che permetterebbe di utilizzare un budget limitato, ma al tempo stesso di assicurarsi un profilo importante che verrebbe molto volentieri alla Fiorentina, sia per motivazioni tecniche, sia perché per lui significherebbe tornare a casa, visto che ha sempre vissuto vicino a Firenze prima di iniziare la carriera da calciatore.

Più complicate invece le piste che portano a Guglielmo Vicario e Pierluigi Gollini. Per quanto concerne l’estremo difensore riscattato dall’Empoli, gli azzurri hanno una base d’asta troppo alta per quelle che sono le idee viola e lo cederebbero solamente a titolo definitivo. Stesso discorso per l’Atalanta invece, che lascerà partire l’ex Tottenham, ma pretende soldi cash subito che, in questo momento, il Monza sembra possa garantirle. Cragno dunque, per tutte queste ragioni, è sempre di più un’ipotesi realistica e la Fiorentina si è già portata avanti con il Cagliari, desideroso di liberarsi di un ingaggio da 1,2 milioni di euro annui.