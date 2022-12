REBUS CENTROCAMPO, CHI DAL 1' CONTRO IL MONZA?

Nell’ultima battuta di un 2022 che ha visto la Fiorentina tornare in Europa dopo 5 anni, la prima squadra ha battuto 7-0 la primavera viola al termine di un allenamento congiunto davanti ad una bellissima cornice di pubblico composta da 2500 tifosi accorsi a vedere l’ultimo incontro dell’anno. Unica nota negativa dell’incontro è stato l’infortunio di Rolando Mandragora, uscito dal campo al 22’ per un risentimento muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni e apre così diversi dubbi sulla possibile coppia in mediana che partirà dal primo minuto mercoledì 4 gennaio contro il Monza.

Una delle poche certezze nel centrocampo sarà l’assenza di Amrabat, che rientrerà domani a Firenze dopo il congedo concesso in virtù dei mondiali in Qatar, e quindi non sarà della partita. Da escludere anche Castrovilli, che nonostante i segnali positivi lanciati ad Italiano in questi due spezzoni contro Lugano e primavera non è ancora pronto per partire dall’inizio. Duncan con grande probabilità partirà quindi dal primo minuto, i dubbi si pongono su chi giocherà accanto a lui.

Mandragora parte favorito sui due compagni nonostante l’infortunio, non sono ancora chiari i tempi di recupero. In caso di forfait potrebbe partire titolare Maleh, nonostante sia uno degli indiziati per lasciare Firenze in questa sessione di mercato, Bologna e Lecce in pole. Non da escludere anche Bianco, il classe 2002 è stato uno dei giocatori in maggiore rilievo durante i test amichevoli di dicembre e potrebbe guadagnare minuti già col Monza, se non dal primo minuto a partita in corso.