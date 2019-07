REBIC IL JOLLY, DALLA GERMANIA SICURI: VIA PER 40 MILIONI. E I VIOLA ADESSO SPERANO

In attesa di capire quanto potrà racimolare la Fiorentina dalle cessioni dei giocatori ormai da tempo in uscita, per il club viola potrebbe presto spuntare un ricco jolly da giocarsi nel corso del mercato estivo. Stando a quanto filtra dalla Germania (oggi la Bild ha dedicato una pagina intera a questo tema), sembra ormai ad un passo la cessione di Ante Rebic dall'Eintracht all'Atlético Madrid: un'operazione lampo, che potrebbe concretizzarsi nel giro dei prossimi giorni e che chiamerebbe in causa proprio la società di viale Fanti, dopo un'attesa durata oltre due anni.

Sì perché quando l'allora ds Pantaleo Corvino scelse (su indicazione di Stefano Pioli e supressioni del giocatore) di cedere a titolo definitivo l'esterno croato ai tedeschi nel 2017 chiese ed ottenne di poter garantire alla Fiorentina un incasso pari al 50% sulla futura plusvalenza dell'attaccante, in caso di una futura rivendita. Una decisione, quest'ultima, che se in un primo momento non sembrava poter garantire futuri introiti di spessore (Rebic fu ceduto per appena 2 milioni di euro, senza grosse credenziali ed un curriculum decisamente avvilente), adesso porterebbe in dote ai viola un tesoretto niente male.

Stando sempre a quanto viene riportato in Germania, l'Atlético per Rebic (reduce da una stagione in cui - da vice campione del mondo - ha messo a segno 9 gol e 4 assist in 28 presenze in Bundesliga) sarebbe infatti pronto a sborsare 40 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria. Una cifra davvero alta che, se confermata e sottoscritta dalle parti (l'Atlético gradirebbe inserire qualche contropartita tecnica), potrebbe consentire alla Fiorentina di guadagnare una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni (nel calcolo totale dovrà essere inserito l'ammortamento e le questioni legate all'ingaggio e al contratto ottenuto negli ultimi 24 mesi dal croato). Una manna dal cielo per Pradè (per il momento ancora non contattato dal club tedesco per approfondire l'argomento), che oltre a dover fare i conti con una rosa sterminata da smaltire potrebbe a qual punto contare anche su ingressi freschi per fare mercato in entrata.

Leggi anche l'articolo della Bild di oggi: BILD, Rebic via: al suo ex club vanno 20 milioni