ARCHIVI POLVEROSI ARCHIVI POLVEROSI, I PODCAST DELLE PUNTATE Giunta alla sua terza stagione "Archivi Polverosi" è una trasmissione condotta da Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini che vi accompagnerà lungo le pagine di storia della Fiorentina. L'intento è quello di rivivere le gare più... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina riprende il suo programma d'avvicinamento alla sfida di domenica contro la Lazio dopo il giorno di riposo concesso ieri da Palladino alla sua squadra, che oggi si ritroverà nel pomeriggio al Viola Park per l'allenamento previsto attorno alle ore...