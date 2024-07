NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Archiviata la sconfitta di ieri pomeriggio contro il Preston, 2-1 in favore degli inglesi, la Fiorentina tornerà ad allenarsi questo pomeriggio. Biraghi e compagni, agli ordini di Raffaele Palladino, scenderanno in campo per preparare la nuova stagione,... Archiviata la sconfitta di ieri pomeriggio contro il Preston, 2-1 in favore degli inglesi, la Fiorentina tornerà ad allenarsi questo pomeriggio. Biraghi e compagni, agli ordini di Raffaele Palladino, scenderanno in campo per preparare la nuova stagione,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 luglio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi