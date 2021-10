Ampio risalto alla vittoria all'ultimo tuffo della Juventus nel derby contro il Torino sulle prime pagine dei giornali sportivi e politici che si occupano di calcio. Focus poi anche sulle altre gare del 7° turno di Serie A, con la primo successo della Salernitana contro il Genoa e la rimonta serale dell'Inter contro il Sassuolo. Approfondimenti poi sulle sfide della giornata odierna in campionato, con particolare riferimento al posticipo del Gewiss Stadium tra l'Atalanta e il Milan. Per ciò che riguarda i temi viola, attenzione in particolare - ovviamente - al big match delle 18 di oggi, quello del Franchi contro il Napoli. Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi: