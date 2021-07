Ampio spazio alla finalissima di Euro2020 tra Inghilterra e Italia sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e di quelli politici che si occupano anche di calcio. Focus sulle parole dei due allenatori, Mancini e Southgate, sulle probabili formazioni e su tutti gli approfondimenti tattici del caso. Approfondimenti poi sul calciomercato in Serie A e alla finale di Copa America tra Brasile e Argentina che si è giocata stanotte. Per ciò che riguarda i temi viola, spazio all'inizio della stagione con i tamponi per il gruppo squadra della Fiorentina che avranno luogo questa sera al centro sportivo. Queste le prime pagine dei giornali in edicola oggi: