Ampio spazio alla situazione dell'Inter, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus. I problemi per Conte si fanno sentire. "Antonio Conte porta al limite il motore dell'Inter" si legge all'interno de La Gazzetta dello Sport. E intanto venerdì arriva la Fiorentina: sulla rosea troviamo un'intervista al doppio ex della sfida, Cristiano Biraghi.