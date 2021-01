INDISCREZIONI DI FV CHIORRA, CEDUTO A TITOLO DEFINITIVO CON RICOMPRA Come anticipato questa mattina da Tuttosport, il giovane portiere della Fiorentina Primavera Niccolò Chiorra è in procinto di accasarsi al Grosseto. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, l'operazione si è chiusa sulla base del... Come anticipato questa mattina da Tuttosport, il giovane portiere della Fiorentina Primavera Niccolò Chiorra è in procinto di accasarsi al Grosseto. Secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it, l'operazione si è chiusa sulla base del... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI Sulle prime pagine dei quotidiani, ampio spazio al derby di Milano, conclusosi ieri con la magia su punizione di Eriksen, in seguito all'espulsione di Ibrahimovic. Per quanto riguarda la Fiorentina, su Gazzetta si discute delle parole di Dusan Vlahovic sulla questione... Sulle prime pagine dei quotidiani, ampio spazio al derby di Milano, conclusosi ieri con la magia su punizione di Eriksen, in seguito all'espulsione di Ibrahimovic. Per quanto riguarda la Fiorentina, su Gazzetta si discute delle parole di Dusan Vlahovic sulla questione... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 gennaio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi