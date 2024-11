Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: “Kean prova il salto in alto"

Corriere dello Sport - Stadio: "Viola ai fedelissimi Formula sei vittorie"

La Repubblica (FI): "Fiorentina non fermarti un’altra vittoria a Como per continuare a volare"; "Cutrone e Belotti due ex in zona gol"

Tuttosport: "Como in crisi, Viola in estasi"

Corriere Fiorentino: "Ricomincia la corsa"

La Nazione: "Firenze vuole continuare a sognare"; "Le scelte dell'allenatore"; "Una trasferta complicata"