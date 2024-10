Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Quando The Saints fanno marciare le riserve"; "Solo in 10mila per vedere i gallesi"

La Gazzetta dello Sport: "Adli tocca a te"

La Nazione: "Quattro in cerca di posto Da Richardson a Beltran Ma anche Parisi e Kayode"; "New Saints, gallesi ruspanti Tra entusiasmo e tradizione"; "Cercasi concretezza Per battere un colpo"

Corriere Fiorentino: "Occasione per quattro"; "La matricola che ha battuto il primato di Cruijff"

La Repubblica (Firenze): "Squalifiche e infortuni emergenza in difesa occasione per Moreno"

Tuttosport: "Nessun titolo relativo alla Fiorentina"