Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Viola, pari e fischi, Joronen muro Venezia, Fiorentina allarme Europa".

Corriere dello Sport-Stadio: "Più grigia che Viola, pari e fischi col Venezia ma la squadra è a metà". "La Fiorentina non sa di nulla, Richardson ha qualità Colpani confusionario".

La Nazione: "Pareggio flop, tutto da dimenticare. Imballati, scarichi e con poche idee. E la Curva contesta club e giocatori"; "La verità di Palladino:«Difficoltà? Ci sono Ora serve pazienza»"; "Cinque giorni di fuoco, Kostic ecco la formula".

Tuttosport: "Fiorentina, è pareggite e il Franchi non ci sta"; "Kean non riesce a incidere. Sverko è sicuro e ordinato"; "Gonzalez, ma quale ala? Nico segna come Vlahovic!"

La Repubblica (FI): "Un altro pareggio: la Fiorentina non sa più vincere"; " Kostic e Adli, i viola ci provano. C'è anche la pista Arthur";