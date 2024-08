Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport: "Giumtoli al rialzo. la Fiorentina chiede 40 milioni. 8 giorni per il sì"; "Provaci ancora viola"

Corriere dello Sport - Stadio: "Fiorentina da sistemare con 3-4 colpi"; "Carica Palladino: 'voglio l'Europa'"; "

La Nazione: "Franchi, via libera della commissione Gli ultras rivali protestano per i posti"; "Si accende la lunga volata europea. Viola in missione per un’altra finale E’ vietato sottovalutare l’Akademia"

Tuttosport: " Adrenalina Palladino contro la Coppa stregata Esordio al Franchi per il nuovo tecnico con la Puskas Akademia"; "E lancia De Gea dall’inizio"

La Repubblica(Firenze): "Stadio, capienza confermata sui posti per i tifosi ospiti si aspetta ancora l’ultima parola"; "Viola in Europa per riprovarci “Siamo carichi”; "Nico Gonzalez corre da solo la trattativa non si chiude"

Corriere Fiorentino: "Primo test con il Franchi ridotto,in viale Fanti restano i posti auto"; "Esordi e rivincite"; "Affare Nico, Kostic ha detto sì ma i viola aspettano ancora"