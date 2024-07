Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Possesso e palleggio. La viola di Palladino ruota intorno a Kean"

La Nazione: "Tifo freddo, anzi bollente Il caldo blocca il pienone Ma alla fine sono applausi"; "Mercato viola, le strategie in atto Difesa e mediana, lavori in corso. Thorstvedt è quasi una formalità. Pressing viola su Nicolas Valentini"

la Repubblica(Firenze): "Cori e applausi dei tifosi. In 250 per accogliere Palladino e i giocatori"; "Difesa da completare, si riaccende l'interesse per l'argentino Valentini"

Corriere Fiorentino: "La prima volta. Porte aperte al Viola Park per l’allenamento"

Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina, dopo Kean affondo per Valentini"; "Sacrificare Gonzalez per la svolta"