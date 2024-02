Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport: "Nessun titolo da parte di questo giornale relativo alla Fiorentina"

Tuttosport: "Nessun titolo da parte di questo giornale relativo alla Fiorentina"

La Nazione: "Calcio storico, novità in vista per le regole La curva Fiesole sarà Magnifico Messere"; "Pecci gioca il suo derby: 'Vedo meglio il Bologna Ma Belotti può far male Zirkzee? E’ un fenomeno'"; "Al Dall’Ara la gara n° 3.900 E Italiano ne fa cento in viola"; "Orgoglio e passione Patto Italiano-tifosi E il frigo sullo sfondo. Il rapporto squadra-ultras e quello striscione per la società"; "Da quasi escluso a re d’Africa Il torneo incredibile di Kouame"; "Under 18, Stella Rossa travolta Papalato: 'Vogliamo il trofeo'"

Corriere Fiorentino: "Attenti a quei 2. Gioco, ambizioni e gli occhi addosso delle big: Motta-Italiano è un duello che vale l’Europa"; "Viareggio Cup, i viola debuttano con un poker. L’U18 batte la Stella Rossa 4-1, Carrarese travolta nell’altra partita del girone"

Corriere dello Sport-Stadio: "Il derby alla prova del nove"; "Un Gallo per riferimento e l'attacco viola si rilancia"

Repubblica(Firenze): "Fattore Gonzalez, ritorno alle origini per trascinare l'attacco"