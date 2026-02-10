Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Conta che ti salvi"

La Nazione: "Gud, solo tanta paura. Obiettivo derby con il Pisa. E anche Rugani sorride"

Corriere Fiorentino"Vanoli sulla graticola"

la Repubblica (ed. Firenze)"Una Fiorentina sprecona, quanti punti buttati via tra errori e scelte sbagliate"

La Gazzetta dello Sport: "Gud, nessuna lesione. Ma la Fiorentina lo perde per tre gare"

Tuttosport: "Operazione Kean. Il Milan lo 'spia'"