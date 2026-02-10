Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Conta che ti salvi"
La Nazione: "Gud, solo tanta paura. Obiettivo derby con il Pisa. E anche Rugani sorride"
Corriere Fiorentino: "Vanoli sulla graticola"
la Repubblica (ed. Firenze): "Una Fiorentina sprecona, quanti punti buttati via tra errori e scelte sbagliate"
La Gazzetta dello Sport: "Gud, nessuna lesione. Ma la Fiorentina lo perde per tre gare"
Tuttosport: "Operazione Kean. Il Milan lo 'spia'"
Solo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative miglioridi Angelo Giorgetti
1 Solo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative migliori
2 "Il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare"… ma prima di arrendersi sarà il caso che qualcuno provi a infonderlo a squadra e tecnico
Mario TeneraniVanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamenti
Tommaso LoretoL'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
Alberto PolverosiCon Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
