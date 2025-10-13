Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina in ansia per Kean, oggi nuovi esami alla caviglia"

Corriere Fiorentino: "Kean, è andata bene"

La Gazzetta dello Sport: "Dodo e la fsce ko. Senza Fazzini c'è Gud"

La Nazione: "Dai Moise, primi test negativi. Oggi gli esami strumentali. Ma restano ancora dei dubbi"

Corriere dello Sport: "Pioli usi il cavatappi per sbloccare Gud&co"

Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina