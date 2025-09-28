Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
la Repubblica (Firenze): "La Fiorentina a Pisa in cerca della svolta per allontanare la crisi"
Corriere Fiorentino: "Bentornato derby"
La Nazione: "Bivio Pisa, tra paura e riscatto"
La Gazzetta dello Sport: "Gilardino sfida il maestro Pioli: Pisa-Fiorentina, servono punti"
Corriere dello Sport: "Pisa-Fiorentina, chi lo porta il sale?"
Tuttosport: "Fiorentina: Gudmundsson l'idea per superare la crisi"
Il rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionatodi Tommaso Loreto
2 Alle 15 Pisa-Fiorentina, torna Comuzzo, davanti l'arma in più è Gudmundsson, Fazzini ago della bilancia
FirenzeViolaAlle 15 Pisa-Fiorentina, torna Comuzzo, davanti l'arma in più è Gudmundsson, Fazzini ago della bilancia
Da Repubblica Marinara e Signoria ai tempi nostri, Corriere Fiorentino: "Pisa-Viola, bentornato derby"
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
