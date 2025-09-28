Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

la Repubblica (Firenze): "La Fiorentina a Pisa in cerca della svolta per allontanare la crisi"

Corriere Fiorentino: "Bentornato derby"

La Nazione: "Bivio Pisa, tra paura e riscatto"

La Gazzetta dello Sport: "Gilardino sfida il maestro Pioli: Pisa-Fiorentina, servono punti"

Corriere dello Sport"Pisa-Fiorentina, chi lo porta il sale?"

Tuttosport: "Fiorentina: Gudmundsson l'idea per superare la crisi"