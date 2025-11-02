Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Sopresa choc Pradè lascia"
Corriere dello Sport: "Pioli si gioca la Viola"; "Firenze nel caos"
Tuttosport: "Si dimette Pradè e trema pure Pioli"
LiveRivoluzione Fiorentina, striscioni in città, Pradè si è dimesso, retroscena e scenari. Rivivi il live
Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadradi Tommaso Loreto
FirenzeViolaFiorentina-Lecce, la probabile formazione: ballottaggio Ndour-Sohm. Torna Nicolussi Caviglia
Redazione FVGiorgetti: "Con Pradè epilogo clamoroso ma non inaspettato. Ennesimo cortocircuito della Fiorentina"
Ludovico MauroFirenzeViolaGli striscioni, la fanzine e la faccia sul maiale: le contestazioni dei tifosi a Pradè
Alberto PolverosiLecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vincere
