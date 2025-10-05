Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, servono tre punti una vittoria contro la Roma per svoltare in campionato"; "Kean si riprende l’attacco viola i suoi gol per uscire dalla crisi"; "Polemiche e sfottò: Gasperini, ancora tu"

Corriere Fiorentino: "Senza paracadute"; "La partita di Bove, dalla tv. Sognando il ritorno"

La Nazione: "Orgoglio, appartenenza e identità"; il 3-5-2 resta il riferimento"

La Gazzetta dello Sport: "Giochisti senza gol"

Corriere dello Sport: "Pioli e Gasp chi ci azzecca al fantagol?"; "Pioli punta sui soliti noti: spazio a Gud"; "Svilar-De Gea destini incrociati"

Tuttosport: "Pioli cerca la svolta, Gasperini conferme"