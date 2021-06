RASSEGNA STAMPA, I titoli dei giornali in edicola

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Altra tegola al centro, va ko anche Pellegrini: ora tocca a Castrovilli"

Il Corriere dello Sport-Stadio: "Per Guedes assalto finale: la Fiorentina offre 20 milioni"

Tuttosport: "Barone: "Vlahovic? Vogliamo rinnovare. Ma Milenkovic...""

La Nazione: "Oliveira più Guedes? Maxi-idea da 40 milioni"

Il Corriere Fiorentino: "A chi andrà la fascia? Con Pezzella in partenza si apre una successione non facile per Gattuso"

La Repubblica: "Castrovilli all’improvviso: l’estate diventa azzurra