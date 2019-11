RANIERI, Io mai sentito lontano da Firenze. Ora...

Luca Ranieri, difensore viola, ha preso la parola nella sala stampa del Franchi "Manuela Righini" per presentare il suo rinnovo con la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it.

Quanta è la sua soddisfazione per il rinnovo di contratto? "Devo ringraziare il direttore, la società e tutti quanti per la gioia che mi hanno fatto provare. Posso dire di essere tra i grandi anche se la strada è ancora lunga, devo apprendere dai più esperti e migliorare giorno dopo giorno".

Si è mai sentito lontano dai viola? "Non mi sono mai sentito lontano dalla Fiorentina, ho fatto un'esperienza in Serie B e sono tornato pronto a giocarmela con la squadra. Stare in Under 21 è una grandissima emozione, ci stiamo giocando le nostre qualificazioni, andiamo avanti con calma".

Quale percorso consigli ai giovani? "Ognuno ha il suo percorso, a me è servito molto passare dalla Serie B, ma magari altri sono già pronti per la prima squadra e non ne hanno bisogno".

Si sente migliorato rispetto ad inizio stagione e chi è il suo modello difensivo? "Sono migliorato tanto, lavoro molto con il preparatore ed in palestra. Seguo molto German e Martin, due campioni che è molto bello ammirare. Mi dicono sempre di stare attento, di concentrarmi sempre al massimo e cercare di sbagliare il meno possibile perché il nostro ruolo è il più delicato e non possiamo distrarci neanche un secondo. Da ragazzino seguivo Sergio Ramos, ammiro lui come tanti altri giocatori di livello".

Qual è il suo ruolo ideale? "Con le giovanili ho sempre giocato da terzino sinistro, ora mi sono abituato come terzo di una difesa a 3 a sinistra perché ci ho giocato in Serie B, ma posso fare qualsiasi ruolo perché va bene tutto. Devo ringraziare tanti allenatori, ma in primis Montella perché mi ha fatto esordire in A così come Grassadonia che ho avuto a Foggia e quelli avuti a Spezia, Fiorino e Quaranta".

Dove deve migliorare e qual è il suo miglior pregio? "Devo migliorare ancora in tante cose, stare più concentrato durante la partita ed aumentare l'aggressività. Sono tranquillo ed abbastanza abile nel difendere".

Come sta lo spogliatoio? "Arriviamo da due brutte sconfitte, lo spogliatoio è deluso, ma ha voglia che arrivi sabato per rimettersi in mostra e conquistare i tre punti".

Avete già iniziato a sfidarvi lei e Ceccherini per sostituire Pezzella? "German per un paio di partite rimarrà fuori, sia io che Ceccherini siamo a disposizione, la scelta spetterà al mister".