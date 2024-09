RANIERI, IL NUOVO "LEADER" PRONTO A PRENDERSI LA DIFESA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Manca sempre meno al ritorno in campo della Fiorentina dopo questa lunga sosta delle Nazionali. Domenica alle 15:00 gli uomini di Palladino sfideranno a Bergamo l'Atalanta alla ricerca della prima vittoria in campionato. Il tecnico viola, per riuscire a strappare punti contro i nerazzurri e per evitare certe distrazioni che si sono verificate nelle prime uscite, in questi giorni di sosta ha lavorato molto sulla fase difensiva. E proprio dal reparto arretrato il direttore sportivo Daniele Pradè ha chiesto i leader della squadra viola: "Spero che i leader siano Quarta, Pongracic, Ranieri".

Quest'ultimo, in viola ormai dal lontano 2013, salvo i prestiti prima di rimanere in pianta stabile a Firenze, è chiamato a diventare un punto di riferimento sia per la difesa che per tutta la squadra viola. Lo stesso Pradè, in conferenza, ha parlato molto bene del classe '99 rivelando anche alcuni sondaggi importanti per lui: "Ci scordiamo spesso di Ranieri, ce l'ha chiesto un club forte con un tecnico di livello mondiale. E l'abbiamo voluto tenere".

Probabilmente non è stato il miglior avvio di stagione per l'ex Salernitana, tanto che nel post partita contro il Monza ha dichiarato: "In Ungheria sono stati i 45’ più brutti della mia vita… non sono manco riuscito a vedere i supplementari, ho visto solo i rigori". Nonostante questo la società viola crede fortemente in lui, al punto che nei giorni scorsi è arrivato il rinnovo di contratto fissato fino al 2028 con un ritocco dell'ingaggio. Attualmente l'obiettivo di Ranieri, quindi, è quello di diventare un titolare fisso della nuova difesa di Palladino, sognando, magari, anche l'azzurro.