RANIERI, Da Cagliari a Firenze: stasera the last dance

L'ultimo ballo di Claudio Ranieri sarà stasera, in un Cagliari-Fiorentina che per lui sarà sicuramente speciale. La sua è stata una carriera che spazia per oltre tre decenni, con esperienze significative in Italia e all'estero. I suoi primi successi rilevanti sono arrivati proprio con in terra sarda dal 1988 al 1991, dove ha guidato il Cagliari dalla Serie C alla Serie A in soli tre anni. Nel 1993, Ranieri arriva alla Fiorentina, dove ha lasciato un segno indelebile. Con i viola, ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nel 1996, riportando il club alla ribalta dopo anni difficili.

La carriera di Ranieri ha raggiunto l'apice con il Leicester City, guidando la squadra alla vittoria in Premier League nella stagione 2015-2016, in uno dei più grandi miracoli sportivi della storia. Dopo varie esperienze all'estero e un ritorno dalla Roma, il suo amore più grande, ha accettato la sfida di salvare la Sampdoria e infine di guidare nuovamente il Cagliari.

Tra poche ore nella sfida tra Cagliari e Fiorentina, Ranieri chiude un cerchio emotivo e professionale. La partita rappresenta non solo un confronto tra due squadre che ha allenato con successo, ma anche un momento di celebrazione per la sua straordinaria carriera. È un addio carico di emozione, che rende omaggio a un uomo che ha dato tanto al calcio, non solo come allenatore ma anche come mentore e figura ispiratrice.