RANIERI-COMUZZO, DAL VIVAIO A PILASTRI: 2 GOL PRESI IN 5 GARE

Se la Fiorentina dal 22 settembre a oggi ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi (cinque in particolare) lo deve anche alla tenacia di Raffaele Palladino, che si è preso il rischio di passare per confuso in un periodo in cui stava lavorando per battezzare il sistema ideale. E i giocatori a cui affidarsi. La coppia fissa costituita da Luca Ranieri e Pietro Comuzzo è l'esempio più genuino della piega virtuosa che ha preso la stagione viola: due certezze per giunta derivate dal settore giovanile del club. Meglio di così...

Da esubero a capitano.

La storia di Ranieri è come minimo curiosa. Due anni fa il difensore ligure faceva parte della cerchia dei calciatori di cui disfarsi, non a caso nell'agosto 2022 la dirigenza della Fiorentina lo aveva offerto allo Spezia nell'ottica di prelevare Dimitrios Nikolaou. Operazione che come noto non andò a buon fine. Il classe 1999 si è rimboccato le maniche e ha dimostrato di essere all'altezza della maglia viola. La parabola ascendente di Ranieri si è chiusa con una sorpresa inaspettata quanto meritata: la fascia da capitano.

La grande rivelazione.

Comuzzo si era guadagnato una manciata di minuti (128) lo scorso anno senza mai entusiasmare granché, ecco perché la sua maturazione delle ultime settimane è ancora più sbalorditiva. Di lui colpiscono concentrazione e solidità. Parliamo di un prospetto di livello, altrimenti non si sarebbero sprecati paragoni con Pietro Vierchowod per quanto apparentemente blasfemi. L'accoppiata con Ranieri è già di assoluto livello, tant'è che ha subìto due gol nelle ultime cinque gare: 0,4 di media a partita. I presupposti sono incoraggianti.