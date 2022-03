RANIERI, A SALERNO STAGIONE DA PROTAGONISTA. PRONTO A INSIDIARE BIRAGHI?

Tra i tanti giocatori della Fiorentina sparsi in prestito per tutto il mondo, un giocatore che sta superando le aspettative è sicuramente Luca Ranieri. Il terzino sinistro viola, dopo una piccolissima parentesi con la seconda Fiorentina di Montella (5 presenze tra Serie A e Coppa Italia), nella stagione 2020-2021 ha stupito tutti con le sue qualità a Ferrara, diventando in poco tempo uno dei punti di riferimento della SPAL. Proprio per questo la scorsa estate la Salernitana ha deciso di fargli fare il grande salto dalla Serie B, puntando forte su di lui per restare nella massima serie.

Nonostante il suo arrivo a Salerno avesse diviso i tifosi campani, già nell'estate 2020 poteva firmare per la Salernitana ma a causa di alcune pressioni che aveva ricevuto a non accettare il trasferimento nonostante fosse già tutto fatto decise di rifiutare la pista amaranto, in pochissimo tempo il classe '99 è riuscito a trasformare gran parte dei fischi in applausi. Ranieri, infatti, è uno dei giocatori con maggiore minutaggio di questa difficile stagione degli uomini di Nicola, ed ha entusiasmato i tifosi anche grazie alle sue discrete prestazioni e forti sgaloppate sulla fascia destra condite anche da un gol contro l'Empoli.

Arrivato alla corte dell'allora tecnico Castori in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, Ranieri con ogni probabilità farà ritorno a Firenze questa estate. Su di lui c'è forte anche il Venezia, il quale ha già provato a chiedere il suo prestito a gennaio, ricevendo però un secco no. Il calciatore ora è pronto a giocarsi le sue carte per riuscire a trovare più spazio possibile nella squadra di Italiano, come vice Biraghi, qualora Terzic dovesse lasciare la Fiorentina, con l'obiettivo magari di rubare un domani il posto al capitano viola.