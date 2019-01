RAI, Polemiche per la telecronaca. In radio...

Nonostante la grandissima vittoria di ieri sera, che ha visto la Fiorentina demolire la Roma con un perentorio 7-1 valso il passaggio del turno nelle semifinali di Coppa Italia, ai tifosi viola è rimasto un piccolo strascico di delusione, legata più che altro alla telecronaca della partita, affidata da RAI Sport a Gianni Bezzi, con l'aiuto dei bordocampisti Dario Di Gennaro e Francesca Sanipoli. Scorrendo infatti i vari social network, non è difficile imbattersi in commenti di utenti - quasi tutti sostenitori della Fiorentina ma non solo - che denunciano una cronaca troppo orientata in favore della Roma da parte dei giornalisti mandati a Firenze dalla tv di Stato. Non solo: alcuni, si legge, hanno anche mandato proteste alla sede della RAI in varie forme. Per dare un senso di concretezza ecco ad esempio alcuni tweet che si trovano sul tema grazie ad una rapida ricerca.

"Una fiorentina che comunque va applaudita". Gianni Bezzi, Raisport



Ma si nonostante tutto due applausi non si negano a nessuno... — Gianluca Lorenzoni (@GL_Lorenz87) 30 gennaio 2019

Commento RAI con inflessione romanesca annessa e connessa a dir poco scandaloso di #bezzi su @RaiSport #FiorentinaRoma — Codapurple (@codapurple) 30 gennaio 2019

Tra la #Sannipoli da bordo campo e Bezzi alla telecronaca non so davvero chi sia più imbarazzante..

Siete la @RaiSport non @romatv !!!!! — Claudio D. (@claudiodamiano) 30 gennaio 2019

#FiorentinaRoma ora la sanipoli e gli altri telecronisti si mettono a piangere — Lorenzo ️ (@jackomelley) 30 gennaio 2019

La Sanipoli potrebbe anche far finta di essere imparziale... #FiorentinaRoma — Jacopo Ramazzotti (@J_Ramazzotti) 30 gennaio 2019

In ogni caso i tifosi della Fiorentina ieri hanno avuto comunque modo di sopperire a questa presunta parzialità, grazie al commento di Sara Meini e Giuseppe Bisantis su Radio RAI, più equilibrato. Quantomeno sentendo il parere degli utenti.