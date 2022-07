R. PUIG, Stipendio da 2 mln. Benfica in vantaggio

La Fiorentina è a caccia di giocatori da rilanciare e l'ultima idea porta a Barcellona, dove Riqui Puig è diventato un'occasione che la società viola (e non solo) sta pensando di cogliere. Il giovane canterano è in uscita e non è stato neanche convocato per il ritiro dei blaugrana, il contratto in scadenza 2023 diventa così un'arma in più per poter prendere il centrocampista spagnolo a prezzo di saldo, anche se con il Barcellona la soluzione potrebbe essere quella di rinnovare e poi partire in prestito.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe '99 ha uno stipendio netto da 2 milioni di euro che non rende certo l'operazione impossibile anche solo per il prestito, il vero problema è costituito però dal Benfica che è in netto vantaggio sugli altri club, Fiorentina compresa. A meno che non tramonti l'ipotesi portoghese, che può anche offrire la vetrina della Champions League, la società viola è staccata nella corsa a Riqui Puig.