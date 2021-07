R.ANTOGNONI, Il post sibillino sul futuro dell'Unico 10

Tra gli argomenti più letti nella giornata di oggi su Firenzeviola.it c'è stato l'ennesimo post via Facebook di Rita Antognoni, moglie dell'ex viola Giancarlo, che ha gettato pesanti ombre sul futuro in società dell'Unico 10, che da tempo sta discutendo con la dirigenza un nuovo ruolo all'interno del club. Questo il post sibillino (poi rimosso) della signora Antognoni: "Ho voluto mettere questa foto perché più di ogni altra rappresenta la tua ripartenza con la Fiorentina (...) Quel momento lo porterò sempre nel mio cuore e chi lo potrà mai scordare, insieme a tanti, tantissimi ricordi uno più bello di quell’altro, momenti indimenticabili a prescindere da ogni cosa. Una vita passata con voi. Come finirà lo hanno capito tutti, ma questo non importa, l’unica cosa certa è l’amore che sempre avremo per voi popolo viola e per Firenze che è e sarà sempre la nostra casa".

