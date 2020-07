QUI VIOLA, Ultime di formazione: Castro e Drago...

Se le condizioni di Marco Benassi preoccupano, le scelte che Beppe Iachini dovrà prendere in vista della partita di domani sono comunque non semplici da fare. Anche perché le seconde linee hanno dato grandi garanzie e alcuni titolari sono ancora acciaccati. Tra questi Castrovilli e Dragowski: il numero 8 è uscito da Parma con una vistosa fasciatura al piede sinistro ma la situazione non desta troppa ansia. Qualche dubbio in più per il portiere, tenuto fuori per un risentimento muscolare: farà parte del gruppo anti-Cagliari, ma il suo impiego non è certo. Chi non ci sarà di sicuro è Pezzella, squalificato per somma di ammonizioni: al suo posto Caceres. In attacco rientra Vlahovic mentre in attesa di capire le condizioni di Ribery, Chiesa sarà della partita.