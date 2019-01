QUI CHIEVO, Il probabile undici di mister Di Carlo

Di Carlo dovrebbe propendere per il 4-3-1-2 e centrocampo a rombo. L'eterno Sorrentino difende la porta clivense, mentre davanti a lui viene confermato Tomovic in difesa, e con lui Rossettini - anche vista la squalifica di Bani - più i terzino Depaoli e Jaroszynski. A centrocampo fuori per squalifica Kiyine, forti chance per Rigoni di affiancare gli altri due mediani Hetemaj e Radovanovic. Giaccherini agirà da trequartista, alle spalle dei due attaccanti. Uno sarà con ogni probabilità Pellissier, per l'altro posto leggermente favorito Stepinski su Meggiorini.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Rossettini, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. A disposizione: Semper, Barba, Cesar, Tanasijevic, Burruchaga, Vignato, Leris, Meggiorini, Djordjevic. Allenatore: Domenico Di Carlo.