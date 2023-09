QUESTIONE DI RIVINCITA: SOTTIL STRIZZA L'OCCHIO A ITALIANO

FirenzeViola.it

I presupposti per fare bene ci sono tutti. Riccardo Sottil, alla sua terza stagione consecutiva in prima squadra con la maglia della Fiorentina, non vuole deludere. Questo può essere l'anno giusto per la svolta: lo sa anche il classe '99 che oggi ha detto: "Vengo da una stagione complicata, adesso però ho superato l’infortunio. Sono contento di come sto lavorando, cerco sempre di migliorare. Voglio tornare al livello di forma di inizio anno scorso". L'infortunio alla schiena subito nella stagione passata ha rallentato sicuramente la sua crescita.

Adesso che il peggio è ormai alle spalle, l'esterno d'attacco viola, che gode della piena fiducia del mister (come ha detto lui stesso nell'intervista) deve provare a ripagarlo assolutamente. Come? Prendendosi quella fascia sinistra che al momento sembra essere senza un proprietario. "Mi piace giocare più a sinistra, perché ho più opzioni" sembra quasi un assist e un suggerimento al proprio allenatore.

Oltre alla fiducia, anche l'ambiente lo coccola. Pradè ha sempre riservato buone parole nei suoi confronti e la testa del giocatore, anche durante il calciomercato, non è mai stata altrove: "Ho sempre pensato solo alla Fiorentina, non ho mai pensato di lasciare Firenze. Devo far vedere il miglior Sottil qua. Voglio una rivincita personale" ha detto il numero 7 viola, confermando quanto ci tenga a fare bene con questa maglia, in una società che sta credendo molto in lui.