QUARTA LA NOTA POSITIVA, DRAGO E CASTRO DELUDONO

DRAGOWSKI – Primo intervento semplice sul tiro da fuori di Damsgaard. Sul corner del gol non è facilitato da Vlahovic che si abbassa ma l'uscita è tutt'altro che tempista. Nella ripresa è costretto all'uscita su Keita che manda sull'esterno della rete ma non è impeccabile nemmeno sul tiro di Quagliarella. Incerto, 5

MILENKOVIC – Come d'abitudine gioca molto alto rischiando in un'unica occasione su uno spunto di Keita. Si vede in area avversaria sulle palle alte ma senza troppa fortuna in particolare sull'ultimo pallone utile. Comunque non sfigura, 6

PEZZELLA – Le prime chiusure su Keita sono efficaci, un po' meno quelle a ridosso dell'intervallo. E' in fuorigioco quando non trova il tapin sotto misura dopo la testa di Quarta, poi Keita lo lascia al palo tirando sull'esterno. C'è infine una deviazione sul tiro di Quagliarella che vale il raddoppio della Samp. In affanno, 5,5

Dal 37'st CALLEJON – S.v.

QUARTA – Conferma le doti nel giocare d'anticipo in una prima mezz'ora molto positiva anche per come annulla l'iniziativa di Keita. Rischia nel finale di tempo su Thorsby ma va anche molto vicino al gol colpendo il palo di testa. Decisivo nel finale su un contropiede blucerchiato. Resta una delle note positive del momento, 6,5

VENUTI – In chiusura su Augello nelle prime battute alza anche il pressing pur finendo ammonito. Resta attento anche nel corso del secondo tempo sfornando un bel cross per Kouame che però resta troppo isolato, 5,5

Dal 37'st MALCUIT – S.v.

CASTROVILLI – Qualche errore gratuito nei primissimi minuti poi uno squillo al limite con tacco per Kouame che non riesce a concludere. Si ritrova poi sulla traiettoria del tocco di Kouame per Vlahovic annullando una buona occasione. Nella ripresa alza sopra la traversa dal limite dell'area senza limitare gli errori. In pratica non incide quasi mai, 5

PULGAR – Mette ordine soprattutto in fase di ripartenza e costringe Audero a capitolare su Vlahovic dopo la sua pregevole punizione. L'arbitro lo ammonisce per un braccio alto in mezzo al campo. Rientro positivo, 6

BONAVENTURA – Lega bene il gioco dalla metà campo in su avviando spesso bene la manovra. Pericoloso in avvio di ripresa con un bel tiro largo di poco rischia invece su Damsgaard dentro l'area di rigore. Incassato il gol rimedia il giallo ma anche oggi non si risparmia, 6

BIRAGHI – I primi duelli con Damsgaard non sono per niente semplici da affrontare. Buona precisione sul cross per Quarta che colpisce il palo. Soffre l'ingresso di Candreva che da quella parte sforna l'assist per il gol di Quagliarella poi va vicino al pareggio ma trova Colley a salvare sulla linea. A corrente alternata, 5,5

KOUAME – Particolarmente vivace nei primi minuti offre un buon pallone a Vlahovic dentro l'area di rigore. Meno deciso più tardi sul tocco di Castrovilli e soprattutto quando non trova l'imbucata per Vlahovic (respinta da Castrovilli). Nel secondo tempo, anche se si vede meno, ci riprova di testa su un cross dalla destra. La generosità non basta, 5,5

VLAHOVIC – Perde il momento buono sull'invito di Kouame in avvio di primo tempo. Non va molto meglio col passare del tempo e sul gol della Samp si fa sorprendere dalla traiettoria lasciando palla a Keita, però è lesto nella respinta di testa che vale il pareggio. Poche occasioni nella ripresa anche se difende palla più che bene. Conferma che il blucerchiato gli porta bene, 6,5

PRANDELLI – La sorpresa è Kouame alle spalle di Vlahovic, la conferma quella di Venuti sulla destra. La sua squadra gioca un buon primo tempo anche grazie alla verve di Kouame e dopo l'episodio difensivo che manda in gol Keita pareggia grazie a Vlahovic. L'avvio di ripresa sarebbe più favorevole ai suoi che anzi meriterebbero il vantaggio ma la leggerezza difensiva consente a Candreva e Quagliarella di confezionare il secondo gol doriano. In assenza di troppe alternative rinvia i primi cambi all'ottantaduesimo e la squadra nel finale sfiora il pareggio. Pur disputando una gara più che dignitosa il trittico di gare fondamentali non comincia nel migliore dei modi anche perchè anche oggi la Fiorentina è tutt'altro che cattiva sotto porta, 5,5