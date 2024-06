QUARTA, Favorito verso la Copa, come Nico: il punto sull'Argentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Da una parte nessun violazzurro impegnato all’Europeo con l’Italia - prima volta che accade per un grande torneo della nazionale dal ritorno in Serie A della Fiorentina nel 2004 -. Dall’altra, almeno due argentini protagonisti tra Stati Uniti e Francia. A giorni infatti, la Fiorentina saprà una volta per tutte quanti Albiceleste avrà impegnati in estate.

Se tutto andrà come da programma, arriveranno sabato i 26 convocati definitivi che il ct Lionel Scaloni diramerà per la Copa America 2024, con l’Argentina chiamata a difendere il titolo conquistato al Maracanà nel 2021 contro il Brasile. Dai 29 preconvocati per le amichevoli con Ecuador e Guatemala, i tre "favoriti" per i tagli che dovrebbe eseguire Scaloni verso il torneo negli States sono al momento Valentin Barco, German Pezzella e Valentin Carboni. A meno di inattesi infortuni o cambi di programma, dovrebbero essere questi i tre indiziati per stilare la lista definitiva. Una direzione, se confermata da qui a sabato, dalla quale sorriderebbe Lucas Martinez Quarta, avanti per ora nel ballottaggio con l’ex capitano viola ora al Betis, col Chino che ne gioverebbe tornando a far parte a pieno regime del gruppo dei campioni del mondo dopo quella mancata spedizione in Qatar, per difendere il titolo sudamericano di cui aveva fatto parte nel 2021.

Nessuna sorpresa invece per Nico Gonzalez e Lucas Beltran. Il numero 10 della Fiorentina è ormai da anni un punto fermo della Scaloneta e arriverà alla Copa America con l’intento di essere ancora più protagonista rispetto a tre anni fa. Mentre l’ex River Plate, non è più una novità, prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi con l’Under 23 di Mascherano.