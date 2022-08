QUARTA DIETRO, BENASSI IN MEZZO, KOUAME' CON JOVIC

Ottimismo, fiducia, una buona atmosfera figlia di due vittorie raggiunte con il consueto pizzico di sofferenza. La Fiorentina di scena oggi a Empoli insegue un altro successo, viatico ideale per affrontare a stretto giro di posta la trasferta olandese contro il Twente. Italiano fa affidamento sulla profondità del gruppo, punta sulle scelte che hanno pagato in termini di risultati seppure inizialmente potessero stupire. Più che possibile che oggi al Castellani la turnazione prosegua, anche per un Bonaventura in condizioni precarie e per una difesa alle prese con l'assenza di Igor.

Davanti al rientrante Gollini, favorito su Terracciano, dovrebbero perciò esserci l'immancabile Milenkovic affiancato da Quarta, con Dodò che spera di esserci dall'inizio a sinistra è sicura la presenza di Biraghi, mentre in mezzo la grande novità potrebbe essere rappresentata da Benassi in un terzetto completato da Duncan e da Mandragora, quest'ultimo in leggero vantaggio su Amrabat. Davanti poi spazio a Saponara e al gettonatissimo Kouamè, con i protagonisti di coppa Nico e Sottil che potrebbero risparmiare energie in vista di giovedì prossimo in Olanda.

Empoli che invece pensa a Destro e Lammers in attacco, supportati da quel Bajrami oggi meno citato in ottica viola esclusivamente per l'accelerazione imminente su Barak. Dietro spazio a Ismajili e Luperto con Stojanovic e Parisi più larghi, infine a centrocampo ci saranno Bandinelli e Marin supportati da uno tra Haas e Henderson, con lo svizzero favorito. In porta quel Vicario che i viola avevano a lungo seguito anche nel corso dell'ultimo mercato.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI: Vicario, Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi, Bandinelli, Marin, Haas, Barjrami, Lammers, Destro

FIORENTINA: Gollini, Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Benassi, Mandragora, Duncan, Kouame, Jovic, Saponara