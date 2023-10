QUANDO IL JORKO SI FA DURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Più del piattone con cui al 94' buca Dibusz, più della consueta esultanza "coi brividi", c'è un'istantanea da cui la seconda vita di Jonathan Ikoné in viola può ripartire. È quella corsa disperata e all'apparenza inutile, al 96', ad evitare una rimessa laterale con un'estirada disperata. Un gesto all'apparenza futile per l'appunto che però appare in netta discontinuità rispetto a quanto ci ricordavamo -ai movimenti compassati e alla postura indolente- e per questo può raccontare il manifesto del nuovo Ikoné.

Non segnava dal 25 maggio scorso il numero undici; l'ultima volta sempre al Franchi, con la Roma, sempre nella stessa porta: a distanza di quasi cinque mesi uno dei più chiacchierati dell'estate fiorentina -dopo un'estate nebulosa, tra le presunte sirene arabe ed un infortunio all'anca che lo ha tenuto ai box per una cinquantina di giorni - torna ad esultare con la freeze move di Trae Young; stessa porta, stessa esultanza, ma un giocatore nuovo, per lo meno nel look e nel nome dietro la schiena. Non più Ikoné ma Jorko; dal cognome al soprannome usato sui social, anche questa -forse- una dichiarazione d'intenti sulla necessità di cambiare.

I diciassette minuti del talento di Bondy sono un messaggio di speranza (o illusione, lo vedremo più in là) per i tifosi viola che nonostante il grigiore del suo primo anno e mezzo in Italia sono ancora pronti a giustificare i 15 milioni sborsati al Lille nel dicembre 2021 - sono un messaggio di speranza soprattutto per Vincenzo Italiano, alla disperata ricerca di un altro attore protagonista sulla trequarti da affiancare a Nico. L'assaggio di quanto visto contro il Ferencvaros necessita conferma, magari a partire già da domenica contro il Napoli, dove Gonzalez dovrà verosimilmente limitarsi ad un impegno part-time. Dopo in cui è stato inghiottito negli ultimi mesi, la Fiorentina riabbraccia Ikoné - o meglio - accoglie Jorko.