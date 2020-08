PUBBLICO INTERESSE

Nonostante le smentite (ormai quasi di rito) arrivate più volte dagli uffici della Fiorentina negli scorsi giorni, da ieri sera è pubblico l'interesse del club viola per Thiago Silva. A confessarlo lo stesso giocatore, che pur sottolineando come la trattativa non sia affatto chiusa, ha ammesso la trattativa con la Fiorentina, pur gestita dal suo agente. Non chiudendo affatto ad un suo trasferimento a Firenze, e questo già non è poco.

Ora qualche giorno per smaltire la delusione sofferta in Champions League e per valutare le ipotesi che gli si prospettano davanti. D'altronde Thiago Silva è stato di parola: aveva chiesto di essere lasciato in pace per poter pensare solo alla finale, ora è il momento per lui di guardare avanti.

Le offerte sono arrivate un po' da tutto il mondo, ma in testa alle preferenze del giocatore ci sono Chelsea e Fiorentina. Due progetti diversi per lui, entrambi comunque stimolanti: nei blues avrebbe un po' meno spazio ma certamente più risalto dal punto di vista internazionale, visto che potrebbe giocare la prossima Champions League; alla Fiorentina potrebbe essere un eroe per la rinascita viola, giocando con quel Franck Ribery che lo stimola molto. Sullo sfondo sempre il Milan a cui il brasiliano è legato indissolubilmente, per forza di cose.

Una questione fondamentale è legata alla durata del contratto, visto che a Londra gli offrirebbero un solo anno con la possibilità di rinnovarlo a fine stagione, a Firenze potrebbe provare ad aprire un nuovo ciclo più a lungo termine. Sempre tenendo conto che 35 anni nel calcio di oggi non sono pochi. Lui stesso però ha detto di voler giocare almeno altri tre o quattro anni: a Firenze potrebbe farlo con continuità. Dall'Inghilterra in ogni caso danno già per fatto l'affare Thiago Silva al Chelsea, anche se in realtà il giocatore sta ancora riflettendo.

La vera differenza comunque è probabile che alla fine la faranno i soldi. Thiago Silva al Paris Saint-Germain prende(va) oltre 12 milioni, un ingaggio monstre che difficilmente potrà essere pareggiato almeno nel lungo termine. La Fiorentina resta in attesa di capire la fattibilità dell'operazione, ma già il fatto che nomi come quello di Thiago Silva valutino Firenze per il loro futuro è una nota di merito per chi sta provando a costruire la squadra per la prossima stagione. Ora non resta che attendere.