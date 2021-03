PROVIAMO A SORRIDERE, MA IL MAL DI TRASFERTA NON AIUTA

È tornato Rocco, di nascosto da tutti ed è andato ai campini a trovare Iachini e i suoi ragazzi. Li ha messi tutti seduti nello spogliatoio e gli ha intonato il coro “se andiamo in B, vi faccio un sederino così” e vi porto tutti giù con me. Dopo averli rimbrottati per bene, si è rivolto a Pradè e gli ha detto che non sarà lui a fare il prossimo mercato, lo ringrazia per aver fatto si che la Fiorentina avesse il quinto posto in classifica come provvigioni pagate agli intermediari a fronte di un quattordicesimo posto in campionato, e comunica al mondo che farà una rivoluzione globale della società e della squadra per arrivare a quei traguardi che Firenze e la Fiorentina meritano.

Avete letto tutto o avete sgamato prima le mie bischerate da primo aprile? Ho troppo stima di voi per pensare che abbiate abboccato anche se è quello che vorremmo succedesse alla nostra squadra del cuore. Spero che nessuno si offenda per queste parole in libertà, per questo piccolo “pesce d’aprile”, perché anche trovare la forza di scherzare sulla Viola non è proprio semplice da qualche tempo. Siamo alle porte della partita contro il Genoa, la prima dello Iachini-bis e la preoccupazione è sempre alle stelle. Sono tutti molto convinti del ritorno di Beppe ma, siccome io sono zuccona, mi disturba questo tira e molla. È lampante che Prandelli ha fatto peggio perché i numeri questo dicono, ma non è che prima le cose andassero bene. Vero che con la media punti di Iachini ci possiamo salvare, ma mi pare tutto molto arrangiato e destinato ad arrivare a fine campionato con la salvezza in cassa per poi vedere cosa succederà.

Sicuramente non quello che ho sognato per la giornata degli scherzi, ma se Arlecchino si confessò burlando…la Signora in Viola ci prova, certa che nessuno l’ascolterà! Credo che siano partiti prima del tempo con gli sfottò anche coloro che hanno dato la notizia di un probabile ritorno di Terim sulla panchina viola per il prossimo anno, dando il via ad una serie di probabili pretendenti che vede in lizza De Sisti, Graziani, Trapattoni, Agroppi e mi permetto di inserire Delio Rossi, non si sa mai alla bisogna! Rossi mi viene sempre in mente quando penso a calciatori svagati e poco inclini al sacrificio e quelli che compongono la nostra rosa non possono certo ritenersi esenti da colpe nel quadro catastrofico della stagione.

Mi rincuora solo sapere che molti di loro si sono esposti con like sui social alla notizia del rientro di Iachini. Bene, ora li aspetto al varco e voglio vedere quale eccezionale impegno dimostreranno al Mister e ai tifosi viola. Gli allenatori e la loro alternanza ha probabilmente un po’ coperto le spalle a chi va in campo, ma gli alibi sono finiti ed è l’ora di chiudere la pratica salvezza il prima possibile. Il calendario non ci aiuta certo e se le squadre più abbordabili (si fa per dire) le troviamo fuori casa, c’è da considerare che fino ad ora in trasferta abbiamo fatto solo 9 punti.

Dobbiamo essere però necessariamente ottimisti, non possiamo fare altro e, scherzi a parte, sperare già da sabato di poter svoltare. Il Natale lo abbiamo passato col sorriso sulle labbra per la vittoria contro la Juventus e “pretendiamo” anche una serena Pasqua. A buon intenditor…

La Signora in viola