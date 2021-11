PROBABILE FORMAZIONE, UN SOLO (GRANDE) DUBBIO IN MEZZO: CASTRO O DUNCAN?

C'è solo un grande dubbio che tiene banco nella rassegna stampa odierna a proposito dell'undici che Vincenzo Italiano manderà in campo questa sera in vista della gara di Torino contro la Juventus. Se infatti in linea di principio tutti i quotidiani sono d'accordo sia sull'assetto della linea difensiva (Martinez Quarta viaggia verso la conferma dopo le ultime ottime prove in coppia con Milenkovic, nonostante le prove in settimana con Nastasic) sia su quello relativo all'attacco (Callejon parte in vantaggio su Sottil per la fascia destra, con Saponara confermato dalla parte opposta), è a centrocampo che si delinea il ballottaggio più grande.

Ovvero quello tra Castrovilli (oggi proposto titolare da Gazzetta dello Sport e Repubblica Firenze) e Duncan, che invece trova conferme nel resto della carta stampata e anche dalle informazioni di Firenzeviola.it: due giocatori molto diversi per caratteristiche che tanto diranno sul piglio con cui la Fiorentina vorrà approcciare la gara di Torino. Per il resto in difesa Odriozola dovrebbe rilevare Venuti (dopo tre panchine consecutive dell'ex Real) mentre Torreira e Bonaventura saranno confermati in mezzo al campo, alle spalle di Dusan Vlahovic. Ecco le probabili formazioni proposte dai giornali in edicola questa mattina:

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Il Corriere dello Sport-Stadio: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Tuttosport: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

La Nazione: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Il Corriere Fiorentino: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

La Repubblica: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Firenzeviola.it: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.