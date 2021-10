PROBABILE FORMAZIONE, TUTTI D'ACCORDO MA RESTANO DUE BALLOTTAGGI PER STASERA

Nessun dubbio di formazione (forse per la prima volta da inizio campionato) per i quotidiani in edicola questa mattina a proposito della formazione che questa sera Vincenzo Italiano manderà in campo in vista dell'appuntamento contro il Napoli. Pur mantenendo aperti tanti ballottaggi (soprattutto quello tra Pulgar e Torreira a centrocampo e quello tra Callejon e Sottil in attacco), l'idea di fondo per tutti i giornali di oggi è quella di una Fiorentina che sceglierà i suoi uomini migliori (e d'esperienza) per fermare la corsa della capolista.

Davanti a Dragowski, confermata la linea a quattro con Odriozola e Biraghi sugli esterni, Milenkovic centrale e - a sorpresa - la promozione di Igor, che ha vinto il ballottaggio a tre con Quarta e Nastasic. In mezzo la vera novità potrebbe essere Pulgar, a riposo a Udine, con i soliti Bonaventura e Duncan pronti ad agire sulla zolla di mezzali. Torreira dunque dovrebbe partire dalla panchina. Infine l'attacco, dove Gonzalez e Vlahovic sono gli intoccabili, mentre è battaglia viva per la terza maglia tra Callejon (il favorito) e Sottil. Ma la stampa stamani concorda su tutto.

Ecco le probabili formazioni offerte questa mattina dai quotidiani in edicola.

La Gazzetta dello Sport: Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

