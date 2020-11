PROBABILE FORMAZIONE, IL VERO DUBBIO È DAVANTI: KOUAME O VLAHOVIC?

Più o meno tutti concordi: la delicatissima sfida di questa sera al Tardini sarà affrontata dalla Fiorentina con il classico vestito di sempre, ovvero quel 3-5-2 che nello scorso campionato aveva fatto le fortune della truppa di Iachini ma che quest'anno ha imbarcato più acqua del solito (specie in zona gol, dove le reti subìte dai viola in sei gare sono ben dodici: peggior rendimento del pacchetto arretrato dal ritorno in Serie A). Complici le assenze in difesa di Pezzella e Martinez Quarta ma soprattutto quella di Callejon (positivo al Covid) in attacco, spazio dunque al canonico modulo varato a gennaio da Iachini.

Nessun dubbio per i quotidiani in edicola oggi per ciò che riguarda la difesa e il centrocampo: davanti a Dragowski, linea a tre composta da Caceres (dirottato a destra), Milenkovic centrale e il rientrante Igor a sinistra (anche se Tuttosport oggi lascia Caceres a sinistra e dispone il brasiliano sul fronte opposto). In mezzo si dovrebbe rivedere per la prima volta titolare in campionato Erick Pulgar, che dopo i 90' con il Padova e gli spezzoni di gara in A oggi dovrebbe prendere di nuovo le redini della cabina di regia, permettendo così ad Amrabat di avere meno compiti di impostazione. Assieme a loro, dal 1' anche Castrovilli con Lirola e Biraghi sulle fasce. E su questo quintetto, nessun giornale in edicola oggi ha dubbi.

L'unico vero grande dubbio riguarda l'attacco: detto dell'intoccabilità di Ribery, per tutta la stampa sportiva questa sera titolare, c'è un punto di domanda che riguarda il partner del francese. Quasi tutti danno Vlahovic in vantaggio ma non Il Corriere dello Sport-Stadio, che invece punta forte su Kouame. È questo il vero dilemma che, evidentemente, anche Beppe Iachini si trascinerà dietro, fino al fischio d'inizio del match del Tardini. Ecco, riepilogate come sempre, tutte le probabili formazioni offerte stamani dai giornali in edicola:

