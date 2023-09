PRIZIO, Gasperini avvelena ancora di più il clima

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata odierna è il pezzo di Stefano Prizio riguardo le parole di Gasperini nel post partita sui tifosi della Fiorentina. Ne riportiamo un estratto:

"Con leggero sgomento ho appreso che a bordo campo, vicino alla panchina orobica, erano stati comandati due poliziotti che la Questura ha saggiamente impegnato lì per evitare baruffe o episodi più gravi. Poi, finita la partita tra viola e Atalanta, dove i gigliati hanno prevalso con merito e senza episodi di campo particolarmente controversi, ho letto, si con vero sgomento, le dichiarazioni di Giampiero Gasperini sul pubblico del Franchi, preso a parole offensive e motteggianti dal tecnico atalantino.

"Gasperini, o chiunque altro, non deve e non può usare frasi ed epiteti ingiuriosi e perculanti nei confronti del pubblico, men che meno avverso, facendolo egli si accolla la responsabilità di reazioni scomposte, che non sto qui giustificando preventivamente, sia chiaro. Ma poiché è possibile che la prossima volta invece che due soli poliziotti ce ne vorranno di più, sapremo chi chiamare responsabile per un clima che bisognava svelenire e che invece s’è avvelenato ancor di più".

