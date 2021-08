PRIMI PUNTI CON VISTA SUL MERCATO

Comincia con buonissime sensazioni (quelle della prima vittoria in campionato) la due giorni finale del mercato viola. Quanto visto in campo tra Roma e Torino fa decisamente ben sperare, logico che adesso l’appetito possa aumentare restando al tavolo delle trattative. Un impianto di gioco che Italiano sembra aver già saputo costruire meriterebbe in altri termini gli ultimi ritocchi, per non ritrovarsi con una coperta troppo corta soprattutto in attacco e magari alle prese con qualche rimpianto.

Così se di facciata il club viola tiene il profilo basso, e fa intendere che gli arrivi potrebbero anche essere terminati, a conti fatti resta ancora un esterno da aggiungere al gruppo di attaccanti così come lo stesso Italiano aveva chiesto già in fase di ritiro a Moena. Con Callejon, Nico Gonzalez, Sottil e Saponara l’idea sarebbe quella d’inserire un altro elemento di spessore, dunque da Berardi a Orsolini, da Messias a Plata o Farias qualsiasi pista potrebbe riaccendersi entro domani sera.

Anche perchè pure al centro dell’attacco, nel ruolo di vice Vlahovic, qualcosa potrebbe essere fatto vista l’indecifrabile posizione di Kokorin, senza contare il futuro di Amrabat tutto ancora da scrivere. Juric e il Torino restano i primi interessati al nazionale marocchino, si tratta di capire come deciderà muoversi il club di Cairo dopo le parole tutt’altro che morbide del tecnico, al termine della gara di sabato. Scenari in evoluzione, discorsi in sospeso da concludere entro domani sera, e soprattutto occasioni da cogliere al volo per rendere ancora più intrigante l’attesa della ripresa del campionato. Resa già entusiasmante dall’ottima prova di sabato, al cospetto di un Torino colpito e affondato.