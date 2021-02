PRIMAVERA, Viola corsari a Torino: 0-1 e 3 punti

Fiorentina Primavera che torna a vincere grazie ad una bella prestazione contro il Torino dei pari età. Decide una rete di Milani al 39' dopo una buona azione di Spalluto, tornato in campo dopo la squalifica. Nel secondo tempo la Fiorentina continua a creare ma non riesce a dilagare, resistendo però all'assalto finale dei granata. In tutto questo c'è anche una rissa a metà della ripresa, dopo un fallo di reazione di Karamoko che porta all'espulsione del centrocampista granata, poi a quella di Agostinelli e anche di Aquilani. Fiorentina che comunque scavalca lo stesso Torino in classifica e momentaneamente anche il Genoa Primavera, uscendo così dalla zona playout e piazzandosi all'11esimo posto con 13 punti in classifica.