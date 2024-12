PRIMAVERA, Turno di stop: in campo il 4/1 nel derby

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Riprenderà sabato 4 alle ore 13 il campionato della Fiorentina Primavera. I baby viola, reduci da un punto nelle ultime tre gare (nel corso delle quali non sono riusciti a segnare nemmeno un gol) ospiteranno a Bagno a Ripoli l’Empoli con l’obiettivo di tornare al successo e confermarsi al giro di boa del campionato almeno in zona playoff.

Al termine del girone d’andata mancano infatti due turni (dopo gli azzurri la squadra di Galloppa sarà di scena a Udine) e in casa viola c’è voglia di fare bottino pieno per iniziare al meglio l’anno nuovo e avvicinarsi alla testa della classifica: la Roma, prima in solitaria, è a cinque punti di distanza da Ievoli e soci, che invece stazionano a quota 31 punti - al quinto posto - in compagnia di Milan e Inter.